Kayseri'nin yeni valisi Gökmen Çiçek kimdir?

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:35

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile birlikte 20 ilde vali değişikliği yapıldı. Aynı kararname ile 10 ilin valisi ise görevden alındı. Kayseri Valiliği'ne ise Gökmen Çiçek getirildi.

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR? GÖKMEN ÇİÇEK NERELİ?

Gökmen Çiçek 1978 yılında Gebze'de dünyaya geldi. Gökmen Çiçek aslen Kocaelilidir. Gökmen Çiçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. Gökmen Çiçek üniversite eğitimini Bursa'da aldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde okudu. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başladı. Çiçek, Trabzon'un Düzköy ilçesinde ve İzmir'in Beydağ ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amacı ile İngiltere Sheffield Üniversitesi'ne gönderildi. Çiçek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi aldı. 2007 yılında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam olarak görev aldı. Çiçek, Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Rize'nin Güneysu ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından 'Yılın İdarecisi' seçildi.

Gökmen Çiçek, 26 Aralık 2018 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. Çiçek, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kayseri Valisi olarak göreve başladı.

Gökmen Çiçek evli ve iki çocuk babasıdır.