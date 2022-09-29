Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik merkezi İzmir’de kuruluyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın öncü kenti haline getirme hedefi için çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak Sürdürülebilirlik Merkezi için de harekete geçti. Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Bayraklı Turan Mahallesi’nde yer alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN ORTAK MEKAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamında hazırlanan İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi, sıfır karbon bir yapı olacak ve yenilikçi çözümlerle tasarlanacak. Kentin sürdürülebilirlik stratejilerinin, politika ve projelerinin üretileceği merkezden üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentliler yararlanacak. Merkez, sıfır emisyonlu çevreye geçişi hızlandırmada, sürdürülebilirlik alanında kentsel çözüm uygulamalarını tanıtma ve yaygınlaştırmada etkin rol oynayacak.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI

Kentin tüm aktörlerini sürdürülebilirlik hedefinde birleştirecek proje için katılımcı yönetim anlayışı ile Arama Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda Bayraklı’nın Turan Mahallesinde yapılması planlanan merkez ve çevresi için mimari yarışma düzenlenmesi kararı alınarak jüri üyeleri belirlendi. Jüri ilk hazırlık toplantısını yaptı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratlarının, akademisyen, mimar ve mühendislerin yer aldığı jüri üyeleri, proje alanı ve çevresinde incelemelerde bulunarak değerlendirmede bulundu. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Sürdürülebilirlik Merkezi ve çevresi için ulusal mimari proje yarışması sürecini başlattı.

JÜRİDE KİMLER YER ALIYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Ekolog Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin Akyol, Şehir Plancısı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Makine Mühendisi Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, Şehir Plancısı - Yeşil Bina Uzmanı Murat Doğru’nun danışman jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmanın asli jüri üyeleri ise Y. Mimar Bünyamin Derman, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Cemalettin Dönmez, Y. Mimar Fatma Aslıhan Demirtaş, Doç. Dr. Mimar Gülsu Ulukavak Harputlugil, Mimar Doç. Dr. Mimar Mehmet Bengü Uluengin, Mimar Nevzat Sayın, Y. Mimar Özgür Güller’den oluştu.

Doç. Dr. Engin Aktaş, Doç. Dr. Neşe Ganiç Sağlam, Dr. Seda Erdem, Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan’ın yedek jüride yer aldığı yarışmanın raportörleri Y. Mimar- İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü Ebru Kandilci Köran, Y. Mimar Duygu Aral, Mimar Can Tunçok, raportör yardımcıları ise ekonomist Zeynep Bilgili, Mimar Selen Aras Ergenç ve Bülent Polat oldu.

TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI’NIN ULUSAL ŞAMPİYONU İZMİR

İklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda (One Planet City Challenge-OPCC) Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda İzmir, Avrupa Birliği’nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na da seçilmişti.