Türkiye'nin konuştuğu cinayette 'Histopatoloji' raporu ortaya çıktı: 'Narin'in boynunda kanama' iddiası

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:27

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:27

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

HİSTOPATOLOJİ RAPORU: VÜCUTTA SIVILAŞMA GÖZLENDİ

Habertürk; Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı.

Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi.

BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Ancak Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekiyor.

Raporda Narin’in incelenen boyun o¨n kas gruplarında: Agˆır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları sec¸ilemeyen ku¨melenmis¸ eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ortaya çıkan bu raporu değerlendiren Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti.

"MUHTEMELEN ELLE BOĞULDU"

Neyle ve nasıl boğulduğu konusunda ayrıntılı otopsi raporunu görmenin faydalı olacağını belirten Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısında güçsüz bir çocuk var” dedi.

91 BULGU İNCELEMEDE

Narin’in çıkan Histopatoloji raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.