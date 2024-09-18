Narin Güran cinayetinde aile üyelerinin ifadesi dikkat çekiyor: İfadelerde çelişkiler yumağı...

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:45

Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran (8) cinayetinde hâlâ karanlıkta kalan noktalar yer alıyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cinayetine yönelik yürütülen soruşturma sürerken, cinayeti işleyen gerçek faillerin kim olduğu ve cinayetin nedenine ilişkin de soru işaretleri yerini koruyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar anne Yüksel Güran (44), yenge Melek Güran (40), amca Salim Güran (46), ağabey Enes Güran'ın (18) 12 Eylül’de yenge Hediye Güran'ın (39) ise dün savcılıkta ifadeleri alındı. İfadeler, kamuoyunun gündeminden düşmezken, ifadeler arası çelişkiler de dikkat çekiyor.

‘ARAMA SAATIİ’ ÇELİŞKİSİ

Ağabey Enes Güran 24 Ağustos’ta verdiği kolluk ifadesinde kardeşi Narin Güran’ın köyce aramaya başladıkları saati “16.30” olarak belirtmişti.

Enes Güran, 12 Eylül’de savcılıkta verdiği ifadesinde ise aramaya başladıkları saati “akşam ezanı” olarak değiştirdi. İfadesinde akşam ezanının “19.11” olduğu tespit edilirken; kendisine saat tutarsızlığı da soruldu.

Enes Güran bu soruya “Her ne kadar kardeşim Narin’i saat 16.30 sıralarında aramaya başladığımı söylemiş isem de o tarihte Narin’in kaybolması ve bulunamamasının üzüntüsüyle vakitleri ve yaşadıklarımı tam olarak hatırlayamadığımdan o şekilde beyanda bulunmuştum. Ancak şu an verdiğim ifade en doğru ifadedir” yanıtı verdi.

NARİN ARACA BİNDI Mİ?

İtirafçı Nevzat Bahtiyar (48) olay günü amca Salim Güran’ın kullandığı “47 .. 388 plakalı Renault” bir araçta Narin’in cansız bedeninin battaniyeye sarılı olarak gördüğünü belirtmişti.

Yapılan inceleme sonucunda Narin’in DNA kalıntıları söz konusu araçta bulundu. Bu durum şüphelilere savcılık ifadesinde soruldu. Amca Salim Güran, savcılıkta verdiği ifadesinde; aracın kardeşi Fuat Güran’a ait olduğunu, Narin’in araca bindiğini hiç görmediğini, oğlu Devran Güran’ın annesi ve kardeşlerini bazen sağlık ocağı gibi yerele araçla götürdüğünü söyledi.

Salim Güran, aracının kapılarını hiç kilitlemediği için araç evinin önünde park halindeyken çocukların binip girdiğini de belirtti. Bu iddiası üzerine araçta sadece Narin’e ait DNA profilinin çıktığı, başka çocuğa ait DNA profilinin bulunmadığının sorulması üzerine Salim Güran; bu konu hakkında diyecek bir ifadesinin olmadığını belirtti.

Savcılıkta ifadesi alınan Salim Güran’ın eşi Melek Güran ile anne Yüksel Güran konuya ilişkin; Narin’in abisi Berat Güran’ın 14 Ağustos’taki nişan merasimine giderken Narin’in kuzenleriyle söz konusu araca bindiğini kaydetti. Narin’in yengesi ve amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ifadesinde ise söz konusu aracı hiç görmediğini kaydetti.

‘KIZIMA NEDEN ZARAR VERDİĞİNİ BİLMİYORUM’

Anne Yüksel Güran’a şüphelendiği kimse olup olmadığı soruldu. Anne Yüksel Güran, ifadesinde kimseden şüphelenmediğini, ailesinin kimseyle husumetinin olmadığını söyledi.

Ancak ifadesinin devamında kendisine itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin anımsatılması üzerine; “Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum” demesi dikkat çekti.

SALİM GÜRAN EVDE DURDU MU?

Olay günü amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran ve çocuklarıyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Çarşısı’na gittiği biliniyor.

Söz konusu olayın ardından Melek Güran; olay günü saat 14.30’da köye geldiklerini, eşi Salim Güran’ın evde dinlenip yemek yedikten sonra dışarı çıktığını ifade etti.

Buna karşın Salim Güran kollukta verdiği ifadede yemek yemeden eşini ve çocuklarını eve bırakıp gittiğini belirtiyor. Salim Güran, savcılıkta verdiği ifadede ise ifadesini değiştirerek, “Çocukları eve bıraktım. Evde durup durmadığımı hatırlamıyorum” dedi.

DÜŞMANLIK VAR MI, YOK MU?

İfadeler arasında dikkat çeken bir diğer konu ise Narin ailesinin biri ya da birbirleriyle düşmanlığının olup olmadığına yönelik ifadeler oldu.

Abi Enes Güran, ailesinin Salim Güran’ın ailesiyle bir düşmanlığının olmadığını söylese de aynı ifadesinde babası Arif Güran ile amcası Salim Güran arasında Aralık 2023’te aralarında yaşanan alacak-verecek meselesinden kaynaklı uzun süre konuşmadıklarını belirtti.

Anne Yüksel Güran ise eşi Arif Güran’ın bir düşmanının olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Buna karşın Salim Güran’ın ifadesi alınırken yanında olan avukatı Onur Akdağ ise baba Arif Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar arasında tüm köyün bildiği bir düşmanlığın olduğu, bu nedenle Nevzat Bahtiyar’ın cinayetin faili olduğunu iddia etti.

TOPLANTI OLDU MU?

Güran ailesinin Narin’in kaybolmasına ilişkin aile meclisinin toplanmadığı aile üyelerince ileri sürülse de soruşturma kapsamında ailenin meclis topladığı ve bulguları karartma ve arama işlemini sabote etmeye yönelik kararlar alındığı iddiaları gündeme geldi.

Abi Enes Güran, savcılık ifadesinde aile meclisinin toplandığına yönelik bir bilgisinin olmadığını, toplansa da yaşı gereği meclisten haberinin olmadığını ileri sürdü.

Buna karşın Narin’in bulunduğu gün ise evlerinin önünde kadınların kavga ettiğini, teyzeleri Yaser ile Melike’nin tartıştığını, tartışmanın nedenini ise Melike Güran’ın “Ben böyle olacağını biliyordum” ifadesinden kaynaklandığını öğrendiğini kaydetti.

Kavgada bir kadının ise “Erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi” demesini belirtmesi ise dikkat çekti.