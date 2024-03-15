Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme: Baba Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:48

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:08

Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı Kemerburgaz’daki kazanın ardından Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u olay yerinden kaçırarak önce Mısır’a sonra da ABD’ye kaçırmıştı. Türkiye'nin konuştuğu kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BABA CİHANTİMUR NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanan baba Dr. Bülent Cihantimur, ifadeye çağırılmasının ardından bugün İstanbul Adliyesine gelerek savcıya ifade verdi. Baba Cihantimur, ifadesinin ardından hakkında imza atma şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÇALIŞANININ İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Anne Tok ile oğlu Cihantimur'u olay yerinden alarak havalimanına götürdüğü belirlenen baba Bülent Cihantimur’un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan Ayşe Ceren Sataoğlu tutuklandı. Ceren Sataoğlu’nun 4 Mart’ta emniyette verdiği ifadede Eylem Tok'un kaza gecesi evlerine gittiğini ve kendisine 'Sen Timur'u yalnız bırakma, şöför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğim' diyerek, Adem isimli kişiyle Jeep tarzı bir araçla siteden ayrıldıklarını anlattı.

Sataoğlu, ifadesinin devamında ise bir süre sonra baba Bülent Cihantimur'un anne Eylem Tok ve şoförle birlikte eve döndüklerini, Bülent Cihantimur'un kendisine dışarıda beklemesini söylediğini, dışarda beklediği sırada ise Bülent Cihantimur'un dışarı çıkarak kendisine, 'Timur iyi değil. Bir doktora götürelim, doktor görsün” diyerek Timur’u kendi aracına aldığını, Eylem Tok'un da kendi aracına bindiğini, yolda oldukları sırada Bülent Cihantimur'un aracının şarjının bittiğini söyleyerek onun da kendi arabasına bindiğini ve kendisine 'Havaalanına doğru git' dediğini anlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eski eşi Eylem Tok ve ölümlü kazaya sebep olan oğlu ABD'ye kaçan Bülent Cihantimur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.