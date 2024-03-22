Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazayı yapan yazar Eylem Tok’un oğlu T.C ve arkadaşlarının faciadan yaklaşık 40 dakika önce, bir benzin istasyonuna geldikleri ve markette dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Eyüpsultan’da trafik kazasında Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan, 4 kişiyi yaralayan ve ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı Porsche marka aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yazar Eylem Tok’un oğlu T.C ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk’teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi.
KAMERAYA YANSIDI
T.C ve arkadaşlarının saat 23.00 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerinde benzin istasyonuna geldikleri, markette dolaşmaları ve ardından araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görülüyor.
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