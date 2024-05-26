Türkiye'nin konuştuğu Üsküdar'daki kanlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 'Bizi pusuya düşürdüler!'

Üsküdar’da kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:38
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Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede 23 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile barışmak üzere bir araya geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 2‘si ağır 5 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"BİZİ PUSUYA DÜŞÜRDÜLER"

Şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyet çıkışında basın mensubunun ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, ‘Bizi pusuya düşürdüler’ şeklinde cevap verdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların panikle kaçtıkları yer alıyor.


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