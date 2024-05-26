Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme
Üsküdar'da, barışmak üzere bir kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Üsküdar'da, bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile, Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede araya geldi.
Görüşme sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Caddeye taşan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 3’ü yaralı 12 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.
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