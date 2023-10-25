Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme... İntörn doktor Nidanur'u vuran erkek tutuklandı: İfadesi pes dedirtti!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:53

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:38

Önceki gün akşam saatlerinde evine gitmeye çalışan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nidanur N.’yi merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdu önünde pompalı tüfekle 6 el ateş ederek ağır yaralayan Ersin K., olaydan sonra kaçtığı Adana’da suç aleti tüfekle yakalanarak Mersin’e getirildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde teknisyen olarak görev yapan zanlının Emniyet'teki ifadesinde kadını kıskançlık yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olaydan sonra kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağ bacağı diz üstünden kesilen, sol bacağı da ağır hasarlı olan Nidanur N.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.