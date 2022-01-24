Türkiye'nin unutamadığı Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölümünün 21'nci yılında anılıyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 15:02

Gaffar Okan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı silahlı saldırı sonucu, 5 mesai arkadaşı ile birlikte 21 sene önce bugün şehit edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, ölümlerinin 21'nci yılında anılıyor.

Gaffar Okkan'ın mezarı başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti. Okkan suikasta uğradığında 49 yaşındaydı.

Diyarbakır'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede sevilen bir isim olmayı başardı.

Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.

Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.

Örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonun içinde adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgütün hedefi olduğu, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında da büyük bir üzüntüye neden oldu. Okkan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi. Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu. O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.

GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Okkan, 1952’de Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olup, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanandı. Çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, 1985'te ise şube müdürlüğüne terfi etti.

1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Gaffar Okkan, burada 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Bu sırada ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında Valilik binasına doğru seyir halindeyken Sezai Karakoç Bulvarı'nda kurulan pusuda şehit olan Okkan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Okkan ile polisler Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da saldırıda şehit düştü.











