Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Tufan kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği'ne Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal atandı. Peki, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Tufan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:56
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Tufan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir kararla Sedat Önal'a Washington Büyükelçiliği görevini verdi. Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız'a tebliğ edildi. Peki, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Sedat Tufan kaç yaşında, nereli?

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş ve 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenen Önal, 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Önal, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne de başkanlık etti.

6 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Önal, 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

Önal, alınan kararla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine atandı.


Sedat Önal haberleri Washington haberleri Büyükelçi haberleri

İlgili Haberler

Edi Rama kimdir? Arnavutluk Başbakanı Edi Rama kaç yaşında?

Edi Rama kimdir? Arnavutluk Başbakanı Edi Rama kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'
Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!

Mısır’ın görkemli yapısı: Büyük Piramit’in zirve taşı gizemi!
Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’

Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’
AKP’li 109 milletvekili TSK’de yaşanan hekim sıkıntısı için yasa teklifi verdi: Sivil doktorlar sınır dışı operasyona!

AKP’li 109 milletvekili TSK’de yaşanan hekim sıkıntısı için yasa teklifi verdi: Sivil doktorlar sınır dışı operasyona!
Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!

Putin’in Navalny’den sonraki yeni hedefi belli oldu iddiası!
Son Dakika... Özgür Özel'den 'İliç'teki maden faciası' tepkisi: 'Bu şirket vergi affından yararlandı!'

Son Dakika... Özgür Özel'den 'İliç'teki maden faciası' tepkisi: 'Bu şirket vergi affından yararlandı!'
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’