Edi Rama kimdir? Arnavutluk Başbakanı Edi Rama kaç yaşında?

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bu gelişemenin ardından Edi Rama'nın kim olduğu merak edildi. Peki, Edi Rama kimdir? Arnavutluk Başbakanı Edi Rama kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:49
Edi Rama kimdir? Arnavutluk Başbakanı Edi Rama kaç yaşında?
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu gelişemenin ardından Edi Rama'nın kim olduğu merak edildi. Peki,  Edi Rama kimdir? Arnavutluk Başbakanı Edi Rama kaç yaşında?

EDİ RAMA KİMDİR?

Edi Rama 4 Temmuz 1964 tarihinde dünyaya geldi. 2005 yılından beri Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin lideridir. 1998-2000 yılları arası Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı ve 2000-2011 yılları arası başkent Tiran'ın Belediye Başkanı oldu. Rama 23 Haziran 2013 tarihinde, görevdeki Başbakan Sali Berişa'yı yenerek, 2013 seçimlerini kazandı. Yeni Arnavutluk parlamentosunun açılmasının ardından başbakan olarak hükûmeti kurmakla görevlendirildi.

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Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye'ye gelecek

21 Ocak 2011 tarihinde, dört kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı 2011 yılı Arnavut muhalefet gösterilerinde yer aldı. 

Tiran Belediye Başkanı'yken yaşadıklarını anlattığı "Kurban" adlı kitap Türkçeye de çevrilmiş, İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.


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