Türkiye'ye kaçak yollarla girmişler... 4 IŞİD üyesi tutuklandı!
Yozgat, Mersin ve Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 IŞİD terör örgütü mensubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 IŞİD üyesi tutuklanırken, bir şüpheli aranıyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, IŞİD terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldıkları belirlenen 5 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Yapılan takip sonucu Yozgat, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 IŞİD şüphelisi gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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