Türkiye'ye kaçak yollarla girmişler... 4 IŞİD üyesi tutuklandı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 26.08.2023 - 10:22

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, IŞİD terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldıkları belirlenen 5 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Yapılan takip sonucu Yozgat, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 IŞİD şüphelisi gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.