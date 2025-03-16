Türkmen çobanın şüpheli ölümü: Ahırda cansız bedeni bulundu

Sivas'ta bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev (63) ahırda ölü bulundu.

Türkmen çobanın şüpheli ölümü: Ahırda cansız bedeni bulundu
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:12

Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi Hızmalı Caddesi’ndeki bir besi çiftliğinde çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den dün akşamdan beri haber alınamayınca çiftlik sahipleri bölgeye geldi.

Saat 13.00 sıralarında çiftlikteki ahırda Hojambardiyev hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine çiftliğe sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hojambardiyev’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İkramjan Hojambardiyev’in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 


Etiketler: #112 Acil #çoban

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