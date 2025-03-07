Çobandı, muhtar oldu... Tüm parasını köyü için harcadı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:05

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:05

Karaağaç köyünde uzun yıllar çobanlık yapan ve 2024 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Osman Yıldırım, köyüne hizmet kazandırmak için büyük bir adım attı. Yıldırım, köyünün girişindeki alanı değerlendirerek muhtarlık ofisi, mescit ve çay ocağından oluşan bir sosyal tesis inşa etmeye karar verdi. Ancak bu projeyi hayata geçirmek için gereken parayı kendi hayvanlarını satarak temin etti. Yıldırım, 270 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanını sattı ve köylülerinin de desteğiyle inşaata başladı.

Yaklaşık üç ay süren çalışmanın ardından, Karaağaç köyüne modern bir sosyal tesis kazandırıldı. Tesisin içinde muhtarlık ofisi, mescit ve alt katında çay ocağı yer alırken, güvenlik için kameralar da yerleştirildi. Yıldırım, bu projeyi gerçekleştirmek için bütün parasını harcadığını belirterek, “Çobanlıktan muhtarlığa geldim, ama köyüm için yaptım ve pişman değilim” dedi.

Yıldırım, köyünün daha güzel ve huzurlu bir yer haline gelmesi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı ve “Karaağaç köyünü örnek bir köy yapmak istiyorum, herkesin parmakla göstereceği bir yer olsun” ifadelerini kullandı.