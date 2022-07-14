Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan yaşamını yitirdi
Türkolojinin tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Kemal Eraslan, 92 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkolojinin tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Kemal Eraslan yaşamını yitirdi.
30 Ekim 1930 yılında Diyarbakır'da doğan Eraslan, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesinde uzun yıllar eğitim vermişti.
Eraslan'ın çalışmaları arasında Eski Uygur Türkçesi Grameri, Divan-ı Hikmetten Seçmeler, Mecalisü'n-Nefais gibi önemli eserler vardı.
Eraslan'ın ölümünün ardından Türk Dil Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gibi kurumlar taziye mesajı yayımladı.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın taziye mesajında Eraslan'ın cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.
Prof. Dr. Kemal Eraslan Sonsuzluğa Yürüdü— Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı TDAV (@tdavresmi) July 13, 2022
Çağatay Türkçesi, Ali Şir Nevai ve Hoca Ahmed Yesevi denince ilk akla gelen Türkolojinin çalışkan hocası, Vakfımızın ve Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın dostu, hocaların hocası Prof. Dr. Kemal Eraslan Hocamız sonsuzluğa yürümüştür. pic.twitter.com/uk1mZqq7kd
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