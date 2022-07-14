Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan yaşamını yitirdi

Türkolojinin tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Kemal Eraslan, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:10
Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan yaşamını yitirdi
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Türkolojinin tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Kemal Eraslan yaşamını yitirdi.

30 Ekim 1930 yılında Diyarbakır'da doğan Eraslan, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesinde uzun yıllar eğitim vermişti.

Eraslan'ın çalışmaları arasında Eski Uygur Türkçesi Grameri, Divan-ı Hikmetten Seçmeler, Mecalisü'n-Nefais gibi önemli eserler vardı.

Eraslan'ın ölümünün ardından Türk Dil Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gibi kurumlar taziye mesajı yayımladı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın taziye mesajında Eraslan'ın cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. 



Kemal Eraslan Türkolog Türkoloji
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