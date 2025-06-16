TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’den teşvik uyarısı: ‘Süreç şeffaf olmalı’

Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”la birlikte yatırım teşvik sistemi güncellendi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, teknoloji hamlesi, yerel kalkınma, stratejik hamle programlarını içeren yeni teşvik sistemine ilişkin yorumlarını Cumhuriyet’le paylaştı. Sönmez, yeni programların Anadolu’daki KOBİ’ler için önemli bir fırsat sunduğunu, sağlanacak f inansman araçlarının ise yatırım iştahını artırabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. “Ancak yüksek asgari yatırım tutarları mikro işletmelerin erişimini sınırlıyor” diyen Sönmez, sistemin başarısını değerlendirecek şeffaf bir izleme ve sonuç çerçevesinin henüz tanımlanmamış olmasının da önemli bir eksiklik olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Teşviklerin bölgesel kalkınmaya, istihdama, dönüşüm hedeflerine katkısını net biçimde ölçebilecek kamuya açık göstergeler ve düzenli etki analizleri olmadan, sistemin stratejik etkisini değerlendirmek mümkün olmayacaktır.”



‘ÖNCE KÜÇÜKLER KORUNMALI’

Finansmana erişimde zorluklar, yüksek maliyet baskısı, iç ve dış pazarlardaki daralmanın birçok işletmenin yatırım kararı almasını güçleştirdiğine dikkat çeken Sönmez, teşviklerin etkili olabilmesi için küçük işletmeleri adres göstererek şunları vurguladı:

“En büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak sahada edindiğimiz gözlemler ve aldığımız geri bildirimler, küçük işletmelerin şu anda yatırım değil, öncelikle ayakta kalma ve istihdamını koruma mücadelesi verdiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla yatırım teşviklerinin etkili olabilmesi için özellikle küçük işletmelerin koruyucu önlemlerle desteklenmesi, finansal dayanıklılıklarının artırılması ve işletme ölçeğine göre daha esnek modellerin geliştirilmesi kritik önem taşıyor. Bu kapsamda yeni destek paketlerinin en kısa sürede KOBİ’lere ulaşmasını bekliyoruz. Bu hem kapsayıcılık hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından hayati bir ihtiyaçtır.”