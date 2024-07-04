Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak, kapsam alanı nedir? Türksat 6A özellikleri neler?
Türksat 6A uydusunun ne zaman fırlatılacağı belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli aberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihi duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uzaydaki devamlılığımızı sağlayacağız ve daha kaliteli ses ve görüntü elde edeceğiz." dedi. Peki, Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak, kapsam alanı nedir? Türksat 6A özellikleri neler?
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma tarihi belli oldu. Peki, Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak, kapsam alanı nedir? Türksat 6A özellikleri neler?
TÜRKSAT 6A NE ZAMAN FIRLATILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi;
10 sene 20 sene önce 'İHA yapacağız' tartışmalarından bugün bırakın güvenliği, orman yangınlarında 14 tane SİHA kullanılıyor. Hayatımızın o kadar içine girdi ki. Onu yapan ülke bugün geldi 6A'yı yaptı. Türksat, Tübitak, Tusaş ve Aselsan'ımız var. Onların gece gündüz özveriyle, 'Biz yapabiliriz' yaklaşımıyla yaptığı iştir bu. İnşallah bunun pazarlamasını da yapacağız ve satacağız. Yerlilik yüzde 80 üzerinde. Genel üretimi bizde, yüzde 10-15 civarında dış girdi var. Bu da başlangıç için çok normal.
Bu tesislerde bu ortam sağlanarak uydunun çalışabilirliğini test ettik. Bizim uzayda da bir vatanımız var artık çok şükür. Tahsis edilmiş Uluslararası Uzay Ajansı tarafından. Siz onu satın alıyor ve sahipleniyorsunuz. Biz şu andaki yörüngelerle sonucunu istediğimiz amacı tesis edebiliyoruz. Bizden önce fırlatılacak bir uydu var. Ondan sonra yerleştirilecek ve fırlatılacak. Hava şartlarına göre karar verilecek bir süreç. Niyetim orada olmak. 9 Temmuz'da 00.20'de fırlatılacak.
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