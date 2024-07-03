Yayınlanma: 03.07.2024 - 21:53

Güncelleme: 03.07.2024 - 21:53

MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına dair önemli bir gelişme yaşandı. bu yıl öğretmenler için ikinci kez söz konusu uygulamanın başlatılacağı Yusuf Tekin tarafından ilan edildi. Peki, MEB il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

MEB TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLADI

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."