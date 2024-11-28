Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:45

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:45

Resmi Gazete’de TÜRKŞEKER personel alım ilanı yayımlandı. Yapılacak olan alımlar için başvurular 28 Kasım’da yani yarın başlıyor. Peki, Türkşeker 133 personel alımı başvurusu ne zaman? Türkşeker personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜRKŞEKER 133 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.???