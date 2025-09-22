TURMEPA Antalya’dan uluslararası kıyı temizliği çağrısı: “Deniz varsa hayat var”

Etkinliğe; Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Belediyesi, Belediye Gençlik Meclisi, meclis üyeleri, sualtı sporları temsilcileri ve birçok sivil toplum kuruluşu katılım gösterdi. Katılımcılar, kıyı temizliği çalışmalarıyla yalnızca çevreye katkı sunmakla kalmadı; aynı zamanda toplumda deniz ve çevre bilincinin güçlenmesine yönelik güçlü bir mesaj verdi.

TURMEPA Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Baykal, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

“Denizler bizim ortak mirasımız. Onları korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bugün burada gördüğümüz dayanışma bize umut veriyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, denizlerimizi ve doğamızı koruyabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk.”

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Baykal, TURMEPA’nın deniz ve kıyıların korunmasına yönelik çalışmalarının Antalya’da da artarak devam edeceğinin altını çizdi.