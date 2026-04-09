TÜRSAB: 'Vatandaşın tatil giderini işyerleri karşılasın'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Antalya’da düzenlenen ve 3 gün boyunca sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Turizm Kongresi, sektörün hedef, strateji ve değişim ihtiyacını yansıtan “Gelecek Vizyonu Sonuç Raporu” ile kapandı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eken’in sunduğu raporda, ilkesel hedef olarak yer alan “Tatil, dinlenme ve seyahat hakkı, her vatandaşın yararlanabileceği turizm ürün ve uygulamalarıyla desteklenmeli. Örneğin şirket çalışanlarını tatile gönderip bunu gider gösterebilmeli” talebi dikkat çekti.

Eken, turistik seyahatin tıpkı sağlık sigortası gibi kurumsal bir statüye kavuşturulması gerektiğini ifade ederek “anayasal hak olmalı” dedi.

Raporda yer alan bir diğer kritik konu ise turizm gelirlerinin adaletsiz dağılımı oldu. Mevcut turizm gelirlerinin yüzde 75’inin sadece 4 şehirde toplandığına dikkat çekilirken, geriye kalan şehirlerin aldığı payı yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarma hedefi vurgulandı.

Eken, “turizmi adil gelir paylaşımı ve refahın aracı olarak görüyoruz” dedi. 2030 toplam turizm geliri hedefi en az 110 milyar dolar, kişi başı harcama 1.300 dolar olarak açıklandı. Deniz-kum-güneş turizmindeki mevcut güç korunurken kültür turisti sayısının da en az yüzde 50 oranında artırılması amaçlanıyor. Öncelikli talepler arasında ise sektörü jeopolitik risklere karşı korumak için TGA kaynaklı bir "Kriz Sigorta Fonu" kurulması yer alıyor.