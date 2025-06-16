TUS sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürüyor: ‘Nitelikli uzman sıkıntısı doğacak’

Sağlık meslek örgütlerinin ve uzmanların konuya ilişkin tartışmaları sürerken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Yorgancı da Cumhuriyet’e özel değenlendirmelerde bulundu.

Yorgancı, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahisi, kalp damar cerrahisi gibi büyük cerrahi dallara olan ilginin daha da azaldığını hep birlikte gördük. Bu durum gelecekte nitelikli uzman sıkıntısını doğuracak kaygı verici boyuttadır. Ne yazık ki bu sorunu araştırma ve çözmeye yönelik bir çaba yok” dedi. Asistanların haftalık çalışma sürelerindeki kısıtlamanın ciddi birçok sorunu da beraberinde getireceğini dile getiren Yorgancı, “Ülke genelindeki yardımcı sağlık personeli sayısındaki yetersizlik, asistanların eğitim sürelerinin önemli bir kısmında temel sorumlulukları olmayan işlerde çalışmalarına, çalıştırılmalarına neden olmaktadır. Asistanların bu iş yükü, esas eğitim almaları gereken ameliyathaneye girmelerine bile engel olmaktadır. Bu nedenle yardımcı sağlık personeli açığı kapatılmalı, ‘yardımcı doktor’ iş tanımı altında sağlık personeli yetiştirilmelidir” dedi.

‘RİSK DAHA FAZLA’

Yorgancı, şunları kaydetti: “Kısıtlı çalışma saati uygulamasının getireceği bir diğer sorun ise eğitimlerinin eksik kalacağı kaygısıdır. Simülasyon merkezleri, hayvan laboratuvarları, video bazlı eğitimler, oyunlaştırılmış eğitimler gibi çağdaş cerrahi eğitim modelleri ülkemizde yaygınlaştırılmalıdır. Asistanların ve uzmanların aylık gelirlerinin belirlenmesinde ilgili dalın iş yoğunluğu ve tedavisinde alınan risk önemli bir belirleyici olmalıdır. Büyük cerrahi branşlarda alınan risk diğer branşlara göre belirgin olarak daha fazla olduğundan bu dallarda eğitim alan ve hizmet veren hekimlerin gelirleri artırılmalıdır.”



