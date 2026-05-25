TÜSAM anketi: Olası bir durumda ‘Özgür Özel’in kuracağı yeni parti’ ilk sırada gösterildi

TÜSAM Türkiye Siyaseti Analiz ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan ankette, “mutlak butlan sonrası” seçmen eğilimleri ölçüldü.
23-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında 2 bin 74 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildiği belirtilen ankette, “Yeni Parti / Özgür Özel” seçeneği yüzde 29.4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
AKP İKİNCİ SIRADA
Anket sonuçlarına göre Özgür Özel’in adıyla ifade edilen olası yeni parti birinci sırada gösterilirken, AKP’nin oy oranı yüzde 27.1 olarak ölçüldü.
Listede DEM Parti yüzde 8.2, Yeniden Refah Partisi yüzde 7.9, İYİ Parti yüzde 6.9 ve MHP yüzde 5.1 seviyesinde yer aldı.
CHP YÜZDE 3.1 OLARAK GÖSTERİLDİ
Ankette, “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin oy oranı ise yüzde 3.1 olarak yer aldı.