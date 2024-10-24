TUSAŞ Genel Müdürü'nden açıklama!

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ''Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan, ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden açıklama!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 08:28

Terör saldırısı düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak, yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."


Etiketler: #genel müdür #Kahramankazan #TUSAŞ #terör saldırısı

İlgili Haberler

TUSAŞ'a terör saldırısı... CHP'li Murat Bakan: 'Birtakım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada'

TUSAŞ'a terör saldırısı... CHP'li Murat Bakan: 'Birtakım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada'
Irak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Irak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Son Dakika... TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu

Son Dakika... TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler