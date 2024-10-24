TUSAŞ Genel Müdürü'nden açıklama!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 08:28

Güncelleme: 24.10.2024 - 08:28

Terör saldırısı düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak, yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."