TUSAŞ terör saldırısının güzergahı ortaya çıktı
TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerin, Ankara’ya Kangal’dan 12 bin TL karşılığında kiraladıkları taksiyle gittiği ortaya çıktı.
TUSAŞ’taki terör saldırısını düzenleyen Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli iki teröristin, Divriği'den Kangal’a geçip burada yemek yedikten sonra 12 bin lira karşılığında kiraladıkları taksiyle Ankara’ya gittikleri tespit edildi.
Teröristler, saldırıdan önce TUSAŞ’a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittiler. İki teröristin görüntüsü olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teröristlerin paramotorla hareket etmiş olabileceğini belirtmişti.
Sırtlarındaki çantada bomba olduğu düşünülen teröristlerin Kangal’da kiraladıkları taksinin şoförünün gözaltında olduğu öğrenildi. Teröristlerin Divriği ve Kangal ilçesinde ki hareketleri ve temas kurduğu kişiler derinlemesine araştırılıyor.
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