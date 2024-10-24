TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları Adli Tıp Kurumu’nda
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Şehit olan 3 kişinin ailesi, cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na geldi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 kişinin ailesi, cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na geldi.
TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Düzenlenen saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, makine mühendisi Zahide Güçlü ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın aileleri cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na geldi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #TUSAŞ
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