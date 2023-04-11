TUSDER Hatay için atakta

Yayınlanma: 11.04.2023 - 20:34

Güncelleme: 11.04.2023 - 20:34

TUSDER yönetimi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve bölgedeki İBB yetkilileri ile projenin detayları üzerine görüşmeler yaptı. “Projenin, sosyopsikolojik destek sağlarken kadınlara iş gücü oluşturacağını, kültürel değerlerini Türkiye ve dünya çapında yaymalarını sağlayacağını” belirten TUSDER Başkanı Melek Çubuk “Kadınlarımız ile bölgenin kültürel mirasına sahip çıkacağız ve hayat vereceğiz” dedi. Çubuk, projenin toparlanma sürecinin ardından yerel kalkınma modeli olarak sürdürülebilir turizm projesine evrileceğini ekledi.

TUSDER Hatay kültürel mirasına sahip çıkıyor

TUSDER yetkilileri depremden etkilenen bölgelerde yaşanan kayıpların, sadece insanlarımızın kaybıyla sınırlı kalmadığını belirterek, kadim kültüre sahip şehirlerimizin kültürel miraslarının da kaybolma tehlikesi ile yüz yüze geldiğine dikkat çekti.

“Miras: Hayat Veren Kadınlar” projesi ile Hatay’ın kültürel mirası olan el sanatları, motif ve renklerine sahip çıkarak kadın gücü ile kültürel mirası koruyacak ve yaşatacak bir proje başlatıyorlar.

TUSDER, bölge kadınlarına yerel el sanatları öğretecek ve “Miras: Hayat Veren Kadınlar” serisi özel tasarımlarını tüm yurt ve dünyayla buluşturacak.

İlk etap Hatay’a can suyu olacak bir rota

Hatay ve çevresine yönelik, kısa vadede hayata geçirilebilecek ve Hatay turizmine can suyu olacak bu turistik rota, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve TUSDER iş birliğiyle hayata geçecek. Bölgede yaşamakta olan insanları rahatsız etmeyecek, tüm faktörler değerlendirilerek can suyu olacak bir rota çizilecek.

Önümüzdeki günlerde detayları bölgede yapılacak bir basın toplantısıyla açıklanacak projenin tüm Türkiye’den ilgi görmesi için TUSDER tarafından tüm turizm profesyonellerine ve acentelere açık çağrı yapılacak.