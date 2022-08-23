TÜSİAD, Wall Street Journal'ı doğruladı: 'ABD, Türk şirketlerini Ruslarla çalışma konusunda uyardı'
Wall Street Journal'ın, 'ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmamak konusunda uyardığı' haberinin ardından TÜSİAD'dan açıklama geldi.
Haberi doğrulayan TÜSİAD, "ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir" açıklamasını yaptı.
Wall Street Journal'ın haberinde, Biden yönetiminin, Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı iddiasını TÜSİAD doğruladı.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülke Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştır.
Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir.
İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
TÜSİAD'ın 23 Ağustos 2022 tarihli basın açıklaması:— TÜSİAD (@TUSIAD) August 23, 2022
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