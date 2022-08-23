Wall Street Journal: ABD Hazine Bakanlığı'ndan TÜSİAD'a uyarı

23 Ağustos 2022 Salı, 10:05

New York merkezli finans gazetesi Wall Street Journal (WSJ), 22 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wall Adeyemo'nun 'Amerikan Ticaret Odası Türkiye'ye, Türk şirketlerinin Rus şirketlerle yapabileceği potansiyel işbirliklerine karşı uyarılarda bulunan bir mektup yolladığını belirtti.

Gazetenin açıkladığı mektupta, Türk şirketlerinin yaptırımlara maruz kalan Ruslarla iş yapmasının ABD'nin kendilerine yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanacağının vurgulandığı aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak WSJ'ye konuşan bir kanyak, aynı mektubun TÜSİAD'a (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) da gönderildiğini bildirdi.

Habere göre Adeyemo'nun mektubunda, "ABD'nin yaptırım listesine aldığı kişi veya kuruluşlara materyal destekte bulunanlar ABD yaptırımı riskiyle karşı karşıyadır" ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca, "Türk bankaları yaptırım uygulanan Rus bankaları ile karşılıklı temas halinde olup ABD bankalarıyla aynı ilişkileri koruyamaz" denildi.

Adeyemo, "Lütfen, yaptırım uygulanan Ruslarla ilişki kurulmasının Türk finans kurumlarını ve şirketlerini yaptırım riskiyle karşı karşıya bıraktığı bilinsin" yazdı.

WSJ'nin konuyla ilgili yorumu için Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiği, ancak Ankara'dan yanıt alamadığı bildirildi.

Öte yandan WSJ, Adeyemo'nun 19 Ağustos'ta Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'la yaptığı görüşmenin içeriği hakkında da bilgi verdi. Adeyemo, bu görüşmede "Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçmak için Türkiye'yi kullandığını" söyledi. Türk tarafı ise yaptırımların ihlaline izin vermediklerini söyledi.

Geçen haftalarda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelmiş ve bir dizi ekonomik işbirliği hamlesi yapılmıştı. Bunlardan en büyüğü Türkiye'nin doğal gaz ödemelerinin bir bölümünü ruble ile yapmayı kabul etmesiydi. Batı medyasında Türkiye ile Rusya'nın savaş döneminde yakınlaşıyor olmasının endişe yarattığı ile ilgili analizler yer almıştı.