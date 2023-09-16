'Tuşlu telefon' dönemi geri mi geliyor? Kullanıcısı artınca hurdası bile para etti...

Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:04

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan tuşlu telefonlar yeniden popüler olmaya başladı. Akıllı telefon fiyatlarından ucuz olan tuşlu telefonlar, sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenlerin de tercihi haline geldi.

Tatil ya da iş için yurt dışına çıkanlar, asker ve ikinci telefon hattı kullanmak isteyenlerin satın aldığı tuşlu telefonlar, kullanılmış ürün satan ve telefon tamiri yapan iş yerlerinin vitrininde yeniden yer almaya başladı.

Uzun süre kullanılabilen bataryası nedeniyle kullanıcılarına cazip gelen tuşlu telefonlara özellikle yaşlılar ve öğrenciler ilgi gösteriyor.

BİN 500 LİRADAN ALICI BULUYOR

İkinci el telefon satılan iş yerlerinde tuşlu telefonlar 300 ila bin 500 liradan alıcı buluyor. Son dönemde çekmecelerde bırakılan eski ya da bozuk tuşlu telefonları tamir ettirmek isteyenlerin de sayısı arttı.

Bazıları tuşlu telefonu tamir ettirip, kullanmak isterken bazıları da satıp yenisini almak için tamir ve satış yapılan iş yerlerine geliyor. Telefon tamiri yapılan iş yerlerine getirilen bozuk ürünler müşterinin isteğine göre satın alınıp, onarıldıktan sonra raftaki yerinde yeni kullanıcılarını bekliyor.

İNTERNETTE İLAN SAYISI ARTTI

Elektronik ticaret platformlarında da tuşlu telefon satışı için hazırlanan ilan sayısı her geçen gün artıyor. İlanlarda telefonlar markası, modeli ya da arızasına göre 200 ila bin 500 lira arasında fiyata alıcı buluyor.

Bazı ilanlarda üyeler, sattığı telefonun şarj aleti olmamasından dolayı fiyatının düşük olduğunu, bazıları da onca zamandır herhangi bir tamir işlemi görmeden kusursuz çalışmasından dolayı değerinin fazla olduğunu belirtiyor.

HURDASI PARA KAZANDIRIYOR

Antalya'da cep telefonu tamiri ve ikinci el ürünlerin satışını yapan iş yerlerinin çoğunlukta olduğu Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki onlarca dükkanın rafında satışa sunulan tuşlu telefonların sayısı giderek arttı. Son günlerde kullanıcı sayısının artmasıyla yeniden popüler olan tuşlu telefonların hurdası da sahibine para kazandırmaya başladı.

Bazı iş yerleri bozuk telefonu satın alıp, tamir edilecek telefon için parçalarını kullanmaya başlandı. Uzun zamandır çekmecede veya evinin bir köşesinde bıraktığı tuşlu telefonunu satanlara, marka, model ve arızasına göre 100 lira ile 500 lira ödeniyor.

'ÜST MODEL TELEFONUNU TUŞLU TELEFONLA TAKAS EDİYORLAR'

Caddedeki telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerinin sahibi İhsan Akdoğan, "Tuşlu telefonlar yeniden moda oldu. Tuşlu telefonu genellikle öğrenciler, yaşlılar, askerler kullanıyor. Kullanımının kolay olması, bataryası uzun süre bitmediği için tercih ediliyor. Üst model telefonunu tuşlu telefonla takas edenler var. Sıfır telefon 700 liradan bin 500 liraya, ikinci el telefon fiyatları da 300 liradan 700 liraya kadar satılıyor. Tuşlu telefon eskisi kadar bulunmuyor. Biz de eski telefonları tamir edip satıyoruz. Sıfır ürünler var ama eski telefonların kalitesi daha iyi. Her gün en az 10 kişi gelip, tuşlu telefon hakkında bilgi alıyor. Satın alan çok fazla" diye konuştu.