Xiaomi'nin amiral gemisi telefonu Xiaomi 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:23

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:23

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, genellikle yıl sonuna doğru amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürüyor. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre firma planını değiştirdi. Raporlara göre, Xiaomi 14 serisi, Kasım ayının başlarında tüketiciyle buluşabilir.

Henüz resmi bir onay alınmış değil ancak MIUI 15 kod tabanı, bu iddiayı destekliyor gibi görünüyor. MIUI'ye göre Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15'i test ediyor ve bu kodlar, Xiaomi 14 serisinin Çin'de Kasım ayının ilk haftasında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Xiaomi'nin geliştirdiği son dahili sürümler MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM ve MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM olarak adlandırılıyor. Bu yapı numaralarından yola çıkarak, Xiaomi 14 serisinin geliştirilme aşamasının neredeyse tamamlandığı söylenebilir.

Xiaomi henüz resmi bir duyuru yapmış değil, ancak bu iddialar doğruysa, yeni amiral gemisi telefonlarının önümüzdeki ay tanıtılması muhtemel. Yaklaşan Xiaomi 14 serisinin, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinden oluşması bekleniyor. Ayrıca, bir Ultra modelinin de 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği yönünde iddialar bulunuyor. Her iki cihazın da gücünü ise Ekim ayında tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacağı söyleniyor.