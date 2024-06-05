Tutar Sitesi davasında ailelerden tepki

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

Adana’da 6 Şubat depremlerinde 64 kişiye mezar olan ve tutuklu sanığın bulunmadığı Tutar Yapı Sitesi C blokun davasında üçüncü duruşma geçen ay yapıldı. Ancak şubat ayındaki ikinci duruşmada alınan birçok ara karar hâlâ uygulanmış değil.

Süreci gazetemize anlatan kayıp yakını ve dava avukatı Mehtap Akyüz Özcan, “mahkemenin ikinci duruşmada tanık ve müşteki beyanlarını yeni delil kabul ettiğini ve suç duyurusunda bulunmaya yönelik ara karar verdiğini” anımsattı. Özcan, “Savcılık dosyadan evrak asıllarını istemek dışında hiçbir işlem yapmadı” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Savcılığın konuya ilişkin mahkemenin yazısına da yanıt vermediğini belirten Özcan, “Yurtdışında yakalanan sanık ile ilgili yanıt verilmiyor. Belediye kendisine yöneltilen sorulara çelişkili yanıtlar veriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi, mahkemenin ‘bilirkişi raporunun hazırlanmasındaki son durumun öğrenilmesine ilişkin’ yazdığı yazıya cevap vermiyor. Tüm kurumların böyle bir tavır içinde olmaları aklımıza başka ihtimaller getiriyor.”