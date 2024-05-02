Tutar Yapı Sitesi Davası'nda üçüncü duruşma: 'Sanık sandalyesi hala boş'

6 Şubat depremlerinde Adana’da yalnızca C bloku yıkılan ve 64 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'nin davasında üçüncü duruşma yarın Adana'da görülecek.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:00
Tutar Yapı Sitesi Davası'nda üçüncü duruşma: 'Sanık sandalyesi hala boş'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da 11 bina yıkıldı. Bu binalardan birisi ise Çukurova ilçesindeki dört bloklu Tutar Yapı Sitesi’nin C bloğu oldu. Üç bloğunun hasar almadığı sitede yıkılan C blokta 64 kişi yaşamını yitirdi. Yarın 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00’da üçüncü duruşması görülecek davada tutuklu tek sanık C. A.’nın Türkiye’ye getirilmemesi nedeniyle sanık sandalyesi yine boş kalacak. Duruşma öncesi gazetemize konuşan kayıp yakını ve avukat Mehtap Akyüz Özcan, sürecin ağır işlemesine tepki gösterdi. "İkinci duruşmadan sonra mahkeme ara kararlarda kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Ancak diğer kurumların sorumluluk alanında neredeyse yaprak kıpırdamadı” diyen Av. Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

“ŞÜPHELİLERDEN İFADE ALINMIYOR”

Belediye mahkemenin kendisinden talep ettiklerine yanıt vermedi. Karadağ'da yakalanan firari sanık bile iade edilmedi. Keşif raporu sunulmadı. Tadilatı yapan şahıslar hakkında kamu davası açılması için yeterli delil kanaatine varan mahkeme suç ihbarında bulunma kararı aldı ve gereğini ifa etti. Buna karşın Savcılık şüphelilerin ifadesini almadı. Kamu personellerinin de dosyaya dahil edilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan hâlâ izin bekleniyor. Üçüncü duruşmada sanık sandalyesi yine boş."


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