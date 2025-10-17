Tutar Yapı Sitesi davasında karar duruşması: Üç sanığa 15’er yıl hapis cezası

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminde bir bloğu yıkılması nedeniyle 63 yurttaşın yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi’ne ilişkin davanın karar duruşması bugün görüldü. Yıkıma sebebiyet verecek ölçüde tadilat yapıldığına ilişkin belgelerin bulunduğu davada tutuklu yargılanan sanıklar mühendis Cüneyt Akkaya, Osman Baloğlu ve Bekir Baloğlu’nun SEGBİS ile katıldığı duruşmada kayıp yakınları da hazır bulundu. Yurttaşların büyük destek verdiği duruşmaya CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de katıldı. On birinci duruşma müdahillerin dinlenmesiyle başlarken sanık avukatlarının uzman görüşü dinletme talebi, bu görüşün dosyada bulunması nedeniyle reddedildi.

İKİ TALEBE İKİ RET

Sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu alınması talebi de mahkeme tarafından “davayı uzatmaya yönelik girişim” olarak değerlendirilerek reddedildi. Yaklaşık 6 saat süren ve savcının mütalaasında iki sanık için tutuklama, bir sanık için ev hapsi talep ettiği davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda Cüneyt Akkaya, Osman Baloğlu ve Bekir Baloğlu’na “Bilinçli Taksirden Adam Öldürmek” suçundan 15’er yıl hapis cezası verildi.