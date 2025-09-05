Tutuklamalar için yola çıkan 'Özgürlük Pedalları' CHP Genel Merkezi’nde

CHP Ceyhan Gençlik Kolları’nın tutuklu belediye başkanlarına özgürlük talebiyle Silivri’ye başlattığı “Özgürlük Pedalları” yolculuğu 11. gününde Ankara’ya ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daveti üzerine Genel Merkez’i ziyaret eden gençler, burada parti yönetimi ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

"BU ANLAMLI YOLCULUK BİZLERİN YANINDA ÇOK DEĞERLİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özgürlük için pedal çeviren CHP Ceyhan İlçe Örgütü ve Gençlik Kolları üyelerini tebrik ederek, şunları söyledi:

"Belediye başkanlarına özgürlük için gösterilen bu duruş bizler için çok kıymetli. Ceyhan’ın genç ve çalışkan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Adana gibi Başkan Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile tutuklu bulunan belediye başkanlarımız için başlatılan bu anlamlı yolculuk bizlerin yanında çok değerli. Bu genç kardeşlerimizin yolu açık olsun."

CEYHAN'DAN SİLİVRİ'YE YOLCULUK

CHP Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı İsmail Talum öncülüğünde Ramazan Bozkurt, Tayfun Bağcı ve Emre Can Gider’in katılımıyla başlayan "Özgürlük Pedalları" yolculuğu, 25 Ağustos Pazartesi günü Atatürk Kent Meydanı’ndan start aldı. Gençler, adalet ve özgürlük çağrısını Türkiye’nin dört bir yanına duyurmayı hedefliyor.

GENEL MERKEZ'DE YOĞUN İLGİ

Gençlerin ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Gül Çiftçi, Kadın Kolları Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun ile çok sayıda milletvekili yer aldı.