Tutuklanan gazeteci Yıldız Tar'a o paylaşımı sordular: 'Eleştirel olarak ifade özgürlüğünü kullandım'

NATO Zirvesi öncesi Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, emniyet ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, "Çünkü ben TKP/ML terör örgütü içerisinde hiç faaliyet yürütmedim" dedi.

"2012 YILINDAN BU YANA GAZETECİLİK YAPIYORUM"

İfadesinde 2012 yılından bu yana gazetecilik yaptığını anlatan Tar, çeşitli radyo ve televizyon kuruluşlarında çalıştığını, halen Kaos GL Dergisi'nin sorumlu yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Soruşturma kapsamında Tar'a, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde 2025 yılının aile yılı ilan edilmesine karşı olarak ‘Aile Yılı Değil Mücadele Yılı’ başlığı adı altında yapılacağı söyleyişini neden paylaştınız/açıklamada bulundunuz anlatınız" sorusu yöneltildi.

"LGBTİ+ TOPLULUĞUNUN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN GAZETECİLİK VE YAZARLIK YAPIYORUM"

Tar, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Kaos GL Derneği ve Dergisi LGBTİ+'nin haklarını savunan bir dernek ve yayın organıdır. İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı yasal bir dernektir. Bu konudaki açıklama/paylaşımımı hatırlamamakla birlikte aile yılı uygulamalarına dair çeşitli haber, röportaj, söyleşi ve yazılarım mevcuttur. Bunların hepsi gazeteci olarak mesleğimin gereği ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bugüne kadar hiçbir terör örgütünün propagandası sayılabilecek herhangi bir haber ve yazım yayınlanmadı. Gazeteci olarak bırakın terör suçlarını herhangi bir şiddet olayını övmem, teşvik etmem olamaz. Ben mensubu olduğum LGBTİ+ topluluğunun temel hak ve özgürlükleri ve bu topluluğa karşı ön yargıyı kırmak için gazetecilik ve yazarlık yapıyorum. Eleştirek olarak ifade özgürlüğünü kullandım."

Yıldız Tar, ifadesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmadığını, terör örgütleri içerisinde akrabası ya da yakınının bulunmadığını belirterek, "Terör örgütleri ile ilgili faaliyet gösteren şahıslarla irtibatım ve temasım olmadı. Kesinlikle terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmedim" dedi.