Tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye sevki talep edildi

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Konuya ilişkin son durumu Polat’ın avukatı Erkam Erdem Cumhuriyet’e anlattı.

''BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ''

Polat’ın mahkemeye sevki aşamasında heyete sağlık sorunlarını bildirdiklerini anımsatan Erdem, “Tutuklamaya ihtimal vermemekle beraber heyete Polat’ın sağlık sorunları olduğunu, iki hafta önce stent takıldığını belirtip olası bir tutuklama kararında adli kontrol talep etmiştik ama reddedildi” dedi. Dün Polat’ın tansiyonunun 16/11’e çıktığını, bunun Polat için yüksek bir seviye olduğunu belirten Av. Erdem, sözlerine şöyle devam etti: “Revire götürülmüş ve kendisine dilaltı hapı verilmiş. Revirde bakan doktor kalp damar cerrahisine sevk edilmesi yönünde görüş belirtmiş. Bugün ya da yarın sevkini bekliyoruz. Aynı zamanda da Polat’ın sağlık durumu ortadayken bir an önce adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep ediyoruz”

Mahir Polat hakkında İBB'ye yönelik 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmişti.