Son dakika... Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: Haksızlıklara asla boyun eğmeyeceğim

Son dakika haberi... Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgutay Hakkı Durna aracılığıyla mesaj gönderdi. Yanardağ'ın selamını ileten Durna, “Haksızlıklara asla boyun eğmeyeceğim” mesajını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 19:38
Son dakika... Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: Haksızlıklara asla boyun eğmeyeceğim
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Tele1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Yanardağ, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

"Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde 1 gündür tutuklu bulunan Yanardağ, bugün avukatı Bilgutay Hakkı Durna ile cezavinde görüştü.

'HER ŞEYE RAĞMEN ENGELLERİ AŞACAĞIZ'

Durna, “Merdan Yanardağ ile Silivri Cezaevi’nde görüştüm. Herkese selamı var. Dayanışma gösteren dostlarına sevgilerini iletiuyor. Sağlığı yerinde” dedi.

Durna, Yanardağ’ın mesajını da iletti:

Ben her şeye karşı engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Haksızlıklara hiçbir zaman boğun eğmeyeceğim.


Merdan Yanardağ Bilgutay Hakkı Durna tutuklandı

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