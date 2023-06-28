CHP Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu

Yayınlanma: 28.06.2023 - 18:16

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:16

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı. Yanardağ 1 gündür tutuklu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Yanardağ için heyet oluşturduğunu söyledi.

Sarıgül “CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Gazete Duvar’a verdiği röportajda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, “Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil. Öcalan ile Kandil arasında bir fark var. Bu fark Çözüm Süreci’nde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öcalan daha samimiydi. Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, Ensarioğlu’nun ifadelerini “AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu” şeklinde yorumladı. Yanardağ, “Ya Galip Ensarioğlu Apo’cu oldu ya da AKP Abdullah Öcalan’la yeni bir çözüm süreci hazırlıyor. Fakat bu çözüm sürecine, Kandil’in, yani PKK’nın dışarıdaki kanadının ve Selahattin Demirtaş’ın karşı çıkabileceği varsayımıyla onun önünü kesmeye çalışıyorlar” dedi.

Yanardağ’ın ifadeleri cımbızlanarak bağlamından koparıldı ve başta İYİ Partili siyasetçiler olmak üzere çok sayıda trol tarafından hedef gösterildi.

Hakkında linç kampanyası başlatılan Yanardağ, önceki gün gözaltına alındı. Yanardağ, dün ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.