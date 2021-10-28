Tutuklanan öğretim üyesi: "Bütün evraklarım ve belgelerim yasal"

28 Ekim 2021 Perşembe, 12:47

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu iddiasıyla atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Laçin, sevk edildiği mahkemece 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Laçin'in ifadesinde, ''Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Evraklarımı da savcılığa sundum'' dediği öğrenildi.