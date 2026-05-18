Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatlarından açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatları açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada tutuklama kararı ve öncesindeki gelişmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

''Müvekkilimiz Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 14.05.2026 tarihinde İstanbul’daki ikametinde gözaltına alınmıştır. Akabinde Adana’ya getirilen müvekkilimiz, 18.05.2026 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hâlihazırda, ilgili Hâkimlik kararı ile Ceza Muhakemesi Kanununun 153/2 maddesi gereğince müdafilerin soruşturma dosyasını inceleme yetkisi kısıtlanmıştır. Yaygın deyiş ile dosyada gizlilik kararı bulunmaktadır. Bu sebeple dosyanın içeriğine dair tarafımızca açıklama yapılması mümkün olmayıp dile getirilen her türlü haber ve iddiaya da ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir.

''SOMUT DELİLLERLE DE İSPAT OLUNACAK''

Müvekkilimiz, tüm ifadelerinde soruşturma dosyasında kendisine gösterilen hesap hareketlerinin rutin bankacılık işlemleri olduğunu, isnat edilen suçlamalarla ya da diğer şüpheli olduğu değerlendirilen işlem ve şahıslarla hiçbir alakası olmadığını detaylarıyla izah ettiği gibi, kendisine yöneltilen sorular karşısında tüm bildiklerini şeffaflıkla soruşturma makamlarına aktarmıştır. Gerçekten de dosya kapsamındaki işlemlere bakıldığında müvekkilimizin hesabına giren paranın kendi parası olduğu, müvekkilimizden yasa dışı bahis veya başka bir suçlama ile bağlantılı herhangi bir kişiye hiçbir para çıkışı olmadığı da görülmektedir. Bu bağlamda, müvekkilimizin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kara para aklanması ya da hiçbir suç örgütü ile en ufak bir bağlantısı dahi olmadığı yargılama süreci içerisinde somut delillerle de ispat olunacaktır.

''ALGI OPERASYONU AMACI GÜTTÜĞÜNÜ GÖSTERMEKTE''

Bir not olarak ilave etmek isteriz ki, müvekkilimizin gözaltına alınmasına paralel olarak, itibarını sarsmak maksadıyla sosyal medyaya servis edilen çocuklarının nafakasını ödemediği şeklindeki haberler de gerçek dışıdır. Müvekkilimizin yaptığı nafaka ödemeleri, dosya içerisinde gizlilik kararı nedeniyle kısıtlı olarak erişebildiğimiz banka hesap hareketlerinde ve MASAK raporlarında dahi gözükmektedir. Bu türden paylaşımların, müvekkilimizin gözaltı süreci ile birlikte servis edilmesi de zaten bunların maksatlı olduğunu ve algı operasyonu amacı güttüğünü göstermektedir.''