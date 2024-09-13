Tutuklu amca Salim Güran'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı: Kimden şüphelendiği soruldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:14

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:11

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan 24 kişiden biri de tutuklu olan amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran’dı.

SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Melek Güran, dün götürüldüğü adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest kalan isimlerden biri oldu. Savcılığın sorularını yanıtlayan Melek Güran’ın ifadesi dikkat çekti.

"EŞİM TARLAYA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Olay sabahı eşi Salim Güran’ın tarlaya gideceğini belirten Melek Güran, “Eşim Salim Güran tarlaya gideceğini söyledi. Hüseyin Güran'ın evine gideceğini söylemedi. Ancak bizim iki tarladan biri olan mezarlık civarındaki tarla Hüseyin Güran'ın evine yakın gitmiş olabilir. Ama gittiğini bilmiyorum, gideceğini söylemedi” dedi.

"ARAÇTAKİ DNA SORULDU"

İfadesi alınan Melek Güran’a savcılık birçok soru yöneltti. Melek Güran da savcılığın sorduğu soruları tek tek cevapladı. İşte sorulan sorular ve Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın verdiği cevaplar:

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduktan sonra şu an tutuklu olan eşiniz Salim Güran'ın kullanmış olduğu araç içerisinde Narin Güran'a ait olan DNA örneklerinin çıkması hakkında bilginiz nedir?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran, kardeşi olan Fuat Güran'a ait 47 ... plakalı aracı kullanıyordu. Bu aracı oğlum Devran da ara ara kullanıyordu. Narin'in araç içerisinde DNA'sının bulunması ile ilgili bilgim ve görgüm yoktur.

"GİZLİ ŞEYLER VARSA SİLMİŞLER"

SORULDU: Eşiniz olan Salim Güran, Narin Güran'ın kaybolduğu gün telefon kayıtlarını, WhatsApp görüşme ve mesaj kayıtlarını silmiş. Bununla ilgili bilginiz ve görgünüz nedir?

CEVAPLADI: Eşimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bu konuyu 08.09.2024 günü öğrendim. Neden sildiğini bilmiyorum.

SORULDU: Eşiniz Salim Güran ile birlikte Kurtuluş Güran, Devran Güran, Fuat Güran, Muhammed Kaya ve Şevket Kaya olay gününe ait telefon kayıtlarını ve Whatsapp görüşmelerini silmiş. Bununla ilgili bilgi ve görgünüz nedir? Sizce bu normal midir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAPLADI: Bunu 08.09.2024 günü öğrendim. Normal bir şey değil. Neden sildikleri hakkında bir fikrim yoktur. Ama gizli bir şeyler varsa; onun için silmiş olabilirler. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyorum.

"AİLE TOPLANTI YAPTI MI?"

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduğu 21.08.2024 tarihinden, 08.09.2024'e yani Narin Güran'ın ölü olarak bulunduğu güne kadar Güran Ailesi olarak bir toplantı yapıldı mı? Yapıldıysa nerede yapıldı, neler konuşuldu, kimler vardı?

CEVAPLADI: Olay olduğu günden itibaren ben kendi evimdeydim. Özel olarak toplandıklarını görmedim bizim evde. Başka bir yerde toplanmışlarsa onu bilmiyorum. Bizim evin önünde oturduklarında da normal konuşmalar yapılıyordu.

"EŞİM SALİM’DEN ŞÜPHELENDİM"

Savcılığın her soruya cevap veren Melek Güran, kendisine kimden şüpheleniyorsunuz diye sorulan bir soruya da çarpıcı bir cevap veriyor.

SORULDU: Narin Güran’ın kaybolup akabinde öldürülmesi olayı ile ilgili şüphelendiğiniz bir kimse var mıdır?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 ... plakalı araç aslında kardeşi olan Fuat Güran'ın. Ancak kendisi Van ilinde olduğu için aracı eşim Salim Güran kullanıyordu. Bu araç içerisinde yapılan incelemede Nadir Güran'a ait DNA profili tespit edilmiş. Bu aracı Eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanmaktaydı. Ancak eşim daha sıklıkla kullanırdı.

Narin'in kaybolduğu gün de aracı eşim Salim Güran kullandı. Gün boyu araç eşim Salim Güran'daydı. Devran da olay günü davetiye dağıtmaya gitmişti. Narin de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim Salim Güran bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Narin Güran’ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan komşusu Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.