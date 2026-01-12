Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan sordu: 'Sanık Adem’i ayrıcalıklı yapan şey nedir?'

Avukat Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Adalet ve kanun önünde eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz?" diye soran Pehlivan, "Sanık Adem S., tutukluluk incelemesi için cezaevinden alınıp adliyeye getirildi. Hem kendisi hem de avukatı mahkemede dinlendi. Bu ayrıcalık, 106 sanıktan yalnızca Sanık Adem’e tanındı" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, "Soruyorum: Çelişkili ifadeleri nedeniyle yeniden tutuklanan sanık Adem’i diğer 105 sanıktan ayrıcalıklı yapan şey nedir? Adalet ve kanun önünde eşitlik lütuf değil, Anayasal bir haktır" sözlerini kaydetti.

"ALAY ETMEKTİR"

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Adalet ve kanun önünde eşitiz. Peki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi önünde eşit miyiz? Sanık Adem S., tutukluluk incelemesi için cezaevinden alınıp adliyeye getirildi. Hem kendisi hem de avukatı mahkemede dinlendi. Bu ayrıcalık, 106 sanıktan yalnızca Sanık Adem’e tanındı. Peki kanun ne diyor? CMK m.108/3 açık: Mahkeme aşamasında tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılır. Zaten 105 sanık için böyle yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Adem’e tanıdığı ayrıcalığı, CMK m. 108/1’e dayandırmıştır. CMK m. 108/1 savcılık aşamasında geçerlidir. Mahkemede değil. Bu, hukuk bilgisine sahip herkese alay etmektir. Soruyorum: Çelişkili ifadeleri nedeniyle yeniden tutuklanan sanık Adem’i diğer 105 sanıktan ayrıcalıklı yapan şey nedir? Adalet ve kanun önünde eşitlik lütuf değil, Anayasal bir haktır."