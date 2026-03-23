Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in avukatından açıklama: 'Olumsuz tanık beyanı dışında hiçbir delil yok'

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in avukatı Çiğdem Kezer, "Alaattin Köseler'in İhale firmalarını yönlendirdiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Kezer, şunları söyledi:

"Beykoz’un seçilmiş Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili olarak kamuoyunda sıkça olumsuz algı yaratmak amacıyla yapılan iddialarla ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. İhale firmalarını yönlendirdiği iddiaları doğru değildir. Müvekkilim ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutukludur. Fakat, dosya kapsamı itibarıyla olumsuz tanık beyanı dışında hiçbir delil bulunmamakta, bununla ilgili olarak ne bir ses kaydı, tape kaydı, görüntü kaydı veya olumsuz bir MASAK raporu vardır.

Aynı zamanda en son duruşmada, özellikle iki tanık ifadesini, 'Belediye duyumuydu' şeklinde değiştirmek suretiyle önceki vermiş olduğu ifadelerden vazgeçmiştir. 'Beykoz Kahvecisi' isimli WhatsApp grubunun 7 yıl kadar önce kurulduğu mahkemede ifade edilmiştir. Aynı zamanda bu grubu kuran kişileri de tanımamaktadır. İhale firmaları, müvekkilimi ita amiri olması dışında tanımadığını, müvekkilim de ihale firmalarını zaten tanımadığını dosya kapsamı itibarıyla belirtmiştir.

"CİDDİ MAĞDURİYETLERE SEBEP OLDU"

Dosyada kamu zararının varlığı ile ilgili olarak bilirkişiye tevdi edilmiş ve bilirkişi incelemesi sonunda özellikle mali müşavir bununla ilgili denetçi ve teknik bir inceleme yapılması için dosya bilirkişilere tevdi edilmiştir. Şu an itibarıyla dosyada mevcut bir bilirkişi raporu bulunmamakta ve bu bilirkişi raporunun dönüşü beklenmektedir. O nedenle kamu zararı oluşup oluşmadığı da bilirkişi raporuyla ortaya çıkacaktır.

Beykoz’un seçilmiş Belediye Başkanı Alaattin Köseler; 2, 3, 4 Eylül tarihlerinde toplam 32 saatlik yargılama sonunda tahliye edilmiş olup, bir gün sonra cumartesi günü kurulan nöbetçi mahkeme heyeti tarafından yeniden tutuklanmıştır. Bir gün sonra tutuklanmasının sebebi, Beykoz Belediyesi'nde değişen siyasi dengeler olduğu endişesi kamuoyunda yer almıştır.

"MÜVEKKİLİMİN ÖZGÜRLÜĞÜ TAKAS EDİLDİ"

Müvekkilimin özgürlüğü başkalarının konfor alanıyla takas edilmiş olup müvekkilim bugüne kadar tutukludur. Anayasa 38’inci madde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6/3’üncü maddeyle korunan masumiyet karinesi de hiçe sayılmıştır. Oysa ki ne müvekkilim, ne ailesi, ne kamuoyu, ne de bizler adalete duyduğumuz güveni ve inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Beykoz’un seçilmiş Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutukluluğu bir yılı aşmıştır. Bu süreç ciddi mağduriyetlere sebep olmuştur. Halbuki esas olan tutuksuz yargılamadır. Bizlerin en büyük dileği yargılamanın adil ve hakkaniyetli bir şekilde tamamlanmasıdır."