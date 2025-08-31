Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan 30 Ağustos mektubu: 'Sağlık sorunlarım ne olursa olsun, inancımı ve size olan bağlılığımı asla kaybetmeyeceğim'

Beylikdüzü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği kortej yürüyüşü ve Zafer konseri ile kutlandı. Beylik Pazar Alanı’ndan başlayıp Yaşam Vadisi’nde son bulan Zafer Yürüyüşü’nde her yaştan insanın ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan marşlar söyledi. Korteje; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Zehra Çalık’ın yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve ilçe halkı katıldı.

"BU MİLLETİN İRADESİNİ HİÇBİR GÜÇ ESİR ALAMAZ"

Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir Buca Cezaevi’nden gönderdiği mektubu eşi Zehra Çalık okudu. Başkan Çalık mektubunda, şunları kaydetti:

“Bugün, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. 30 Ağustos bağımsızlığımızın temeli, milletimizin onurunun ve iradesinin ebedi nişanesidir. Her ne kadar sizlerle aynı meydanda hatta aynı şehirde olamasam da bilin ki kalbim sizlerle birlikte çarpmaktadır. Son dönemde yaşadığım sağlık sorunları, bana sağlığın ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Zorluklarla geçen bu süreç, milletimizin tarih boyunca nasıl imkânsızlıklar içinde ayağa kalktığını, nasıl tüm acılara rağmen dimdik ayakta durduğunu bana yeniden hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 'Vatan terk edip gidebileceğin bir yer değildir. Vatan sadece toprak mıydı? Sarıp sarmalayan yoksa uğrunda feda edilen, ömürler miydi vatan…' 30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değildir. Milletimizin esareti kabul etmeyişinin, bağımsızlığa olan sarsılmaz tutkusunun adıdır. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, bu kadim topraklarda bir millet yeniden doğdu. Bizler de o ruhu yaşatmakla yükümlüyüz. Aynı cesaretle geleceğe yürümeliyiz. Biliyorum ki; bu milletin iradesini hiçbir güç esir alamaz. Biz özgürlüğünü kanıyla, canıyla kazanmış bir milletiz.

En çok ailemi, evlatlarımı, eşimi, annemi özlüyorum. Ama aynı zamanda sizleri, Beylikdüzü’nün sokaklarını, sabahın bereketiyle dükkânını açan esnafımızı, umutla yarına bakan gençlerimizi, parklarımızda neşeyle oynayan çocuklarımızı, dualarını kalbimde hissettiğim tüm komşularımı özlüyorum. Şunu bilmenizi isterim; sağlık sorunlarım ne olursa olsun, inancımı ve size olan bağlılığımı asla kaybetmeyeceğim. O gün geldiğinde sizlerle yeniden yan yana, omuz omuza yürüyeceğiz. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; siz aziz komşularımı sevgiyle, hasretle ve gururla selamlıyorum. Yaşasın 30 Ağustos! Yaşasın Türk Milleti! Yaşasın Cumhuriyet!”

"ATATÜRK'ÜN BİZE AÇTIĞI YOLDA DİMDİK YÜRÜYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk ordusu ve milletinin tek yürek olarak verdiği mücadele, tarihin akışını değiştiren bir destana dönüştü. Türk milleti bağımsızlığı için, vatan savunması için ve bayrağı için gözünü kırpmadan ölüme koşmuş ve vatan toprağının bir milimini dahi canı pahasına savunmaktan geri durmamış. 30 Ağustos Zaferi sadece geçmişte kalan bir tarih değil dünümüze, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutan bir meşaledir. Bu bayram diğer bayramlardan biraz daha buruk, biraz daha eksiğiz maalesef. Bugün zaferimizi kutladığımız bu anlamlı günde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu olması nedeniyle aramızda bulunamayan seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ı yürekten selamlıyorum. Sayın Başkanımız her yıl kortejin önünde sizlerle yürür, on binlerce komşusunu selamlar, Atatürk için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için milletine ve bayrağına olan sevgisini coşkuyla haykırırdı. Yine buradan haksız şekilde tutuklu bulunan Beylikdüzü’nün evladı, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza da selamlarımızı iletmek istiyorum. Selam olsun Beylikdüzü’nün yürekli evlatlarına. Onlara buradan dualarımızı, sevgimizi ve tüm güzel dileklerimizi birlikte gönderelim. İnanıyorum ki bu haksız ve hukuksuz uygulama bir gün son bulacak ve Başkanımız yine aramızda olacak. Kendisi aramıza tekrardan dönene kadar tüm çabamızla çalışacağımıza, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan bir milim bile ayrılmayacağımıza ve bize açtığı yolda dimdik yürüyeceğimize söz veriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

"UMUTLA VE KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şöyle konuştu:

“Büyük zaferimiz 30 Ağustos’un 103.yılındayız. 30 Ağustos Cumhuriyet'e giden yolun en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Bizlere Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet büyük zorluklarla kurulmuştu. Bugün 102 yıl sonra da büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Güzel ülkemizde hayatın her alanında büyük adaletsizlikler yaşıyoruz. Milli iradeye darbe yaparak Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı tutukladılar. Yetmezmiş gibi evinden 600 kilometre öteye sürüklediler ve 162 gündür Mehmet Murat Çalık’a deyim yerindeyse zulüm ediyorlar. Bununla birlikte milli iradeye yapılan başka büyük bir darbe, 15 buçuk milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında. Yaptıkları şey sadece milli iradeye darbe değil, vatandaşın seçme seçilme hakkını elinden alıyorlar. Vatandaşın hizmet alma hakkını ellerinden alıyorlar. Bizim bileğimizi bükemezler. Bu toprakları yeniden demokrasiyle taçlandıracağız. Yeni bir sayfa açacağız. Umutla ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan İzmir Buca’ya, Mehmet Murat Çalık’a selam olsun. Buradan Silivri zindanına, Türkiye’nin umudu Ekrem İmamoğlu’na selam olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun yol arkadaşlarına selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın tam bağımsız Türkiye.”