Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın eşi Cumhuriyet'e konuştu: 'Kanseri nüksederse dönüşü olmayabilir'

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor. Geçmişte kanser tedavisi gören Çalık’ın sevk sonrası yoğun kilo kaybı ve çeşitli sorunlar nedeniyle hastanede tetkiklerine başlandı. Çalık’ın boyun bölgesinde bir kitle tespit edildi. Öte yandan kontroller kapsamında Çalık’tan ilik örneği alındı. Yapılan tetkiklerde boynunda kitle tespit edilen Çalık’ın Adli Tıp Kurumu'na muayene için sevk edileceği öğrenildi. Cumhuriyet'e konuşan Çalık'ın eşi Zehra Evin Çalık, "Özellikle İzmir'e nakli psikolojisini alt üst etti. Silivri’den tek başına gerekçe gösterilmeden sevk edilmesi ruhsal çöküş yarattı. Bu durum, geçmişte bu tür sorunlar yaşamış birisi için çok riskli” dedi.



“İNFAZ YASASI ÇOK AÇIK"

Çalık’ın 53 yaşında olduğunu ve yeni bir kanser rahatsızlığında bu süreci kaldıramamasından endişeli olduklarını belirten Çalık, “Yoğun kilo kaybı, boynunda tespit edilen kitle var. Tetkikleri sürüyor, kanseri nüksederse bu yaştan sonra kaldıramayabilir. Heyet raporu ile vakit kaybetmeden onun daha sağlıklı ortama geçmesini bekliyoruz" dedi. Çalık'ın geçmişte takipsizlik kararı verilen eski bir şikayet üzerinden suçlandığını anımsatan avukatı Melih Koçhan, "Hükümlüler için İnfaz yasası bu konuda çok açık. Üstelik müvekkilimiz hükümlü değil, tamamlanmamış bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor” dedi. Kanserin diğer rahatsızlıklardan farklı olarak nüksetmesi durumunda kontrol altına alınmasının zor olacağını belirten Av. Koçhan, sözlerine şöyle devam etti:

“NÜKSEDERSE KAYBETME RİSKİ VAR"

“Kanser, grip gibi bir rahatsızlık değil. Özellikle geçmişte bu rahatsızlığı yaşamış kişilerin hayat boyu kontrol altında olması gerekiyor. Çalık’ın özellikle Buca’ya nakli sonrası gösterdiği belirtiler kaygı verici. Geçmiş rahatsızlıklarından ötürü zaten bağışıklık sistemi baskılanmıştı. Mevcut hapishane koşullarıyla bu durum daha da baskılanıyor. İzmir’de yüksek sıcaklıkta, klima arızası bulunduğu için vantilatör kullanıyor. O da ısıyı azaltan bir etki yaratmıyor. Cuma tetkikler sonrası yeniden cezaevine gönderilmişti. Pazartesi günü ise yatış kararı verildi. Geri dönülemez bir evreye gelinmeden, hukukun gereği yapılarak bir an önce adli kontrol ile tahliye kararı talebinde bulunuyoruz. Çünkü kanserin nüksetmesi durumunda müvekkilimizi kaybetme riskimiz var.”