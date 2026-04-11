Tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı’ya gazetecilerden dayanışma imza günü

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından gazetecilerden dayanışma adımı geldi. Arı’ya destek amacıyla İstanbul’da imza ve söyleşi etkinliği düzenlenecek.

Tokat’a aile ziyareti için giden Arı, burada gözaltına alınmış ve hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltilmişti. Savcılığın, Arı’nın ifadesini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk ettiği, hâkimliğin de tutuklama kararı verdiği öğrenilmişti.

GAZETECİLERDEN DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ

Arı’nın tutuklanmasının ardından gazeteciler harekete geçti. İstanbul Kartal’da düzenlenecek etkinlikte, Arı’nın kitapları okurlar için imzalanacak. Etkinliğe gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur, BirGün TV Yayın Müdürü Emre Yıldırım ve gazeteci Bahadır Özgür katılacak.

ARI’NIN KİTAPLARI İMZALANACAK

Gazeteciler tarafından düzenlenen etkinlikte, İsmail Arı’nın kitapları imzalanacak ve söyleşi gerçekleştirilecek. Programda Arı’nın gazetecilik çalışmaları ile hakkında yürütülen hukuki sürecin ele alınması bekleniyor. Etkinlik, 12 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı’nda yapılacak.