Tutuklu Böcek, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ferdi Zeyrek’ten sonra bu kez de Ekrem İmamoğlu’nu suçladı: Taksit taksit ‘iftiralar’

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olan ve geçtiğimiz haftalarda etkin pişmanlıktan faydalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci bir ifade vererek tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Adaylığına destek için benden yaklaşık 15 milyon Avro civarı maddi destek istedi. Ödemenin 5 milyon Avro’sunu havala adı verilen gayriresmi para transferiyle yaptım” iddiasında bulundu.

Antalya’da başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanan ve ailesi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından ilk olarak 10 Mayıs’ta etkin pişmanlık ifadesi veren Böcek, CHP’li Veli Ağbaba’nın CHP lideri Özgür Özel’in talimatıyla kendisinden para istediğini ve ayrıca yerel seçim adaylığı için üç kez ödeme yaptığını iddia etti. Böcek, bu etkin pişmanlık ifadesini vermeden sadece bir ay önce, nisan ayının başında cezaevinden yazdığı bir mektupta ise “Adaylık için bir kuruş para verdiysem şerefsizim” ifadelerini kullandı. Böcek’in ardından oğlu Mustafa Gökhan Böcek de etkin pişmanlık ifadesi verirken Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında “rüşvet almak” iddiasıyla hazırlanan dosya, ‘Fezleke düzenlenmesini gerektirebileceği’ gerekçesiyle İstanbul’dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İSMİNİ VERMEDİĞİ BİR DOSTU ARACILIĞIYLA

Böcek’in nisan ve mayıs ayında verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekerken son olarak bir kez daha etkin pişmanlık ifadesi vererek bu sefer de İmamoğlu hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu öğrenildi. Böcek, ikinci etkin pişmanlık ifadesinde de İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı süreci için kendisinden 15 milyon Avro destek istediğini ve ayrıca cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde kendisinin Akdeniz Bölgesi harcamalarını üstlenmesini talep ettiğini öne sürdü. Böcek, kendine ait parayı taşıdığını ancak ismini vermediği bir dostu aracılığıyla bu paranın 5 milyon Avro’sunu, havala adı verilen gayriresmi para transferi sistemiyle yaptığını iddia etti. Böcek iki hafta sonra tekrar Antalya’dan İstanbul’a giderek paranın bir kısmını İmamoğlu’na teslim ettiğini de öne sürdü.

Böcek’in daha önce, bu yöndeki iddiaları da yalanladığı ortaya çıktı. Gazetemiz, Antalya’daki soruşturma kapsamında tutuklu olan Böcek’in İBB soruşturması kapsamında 2025 yılının ağustos ayında tanık olarak ifade verdiğini daha önce gündeme getirmişti.

İBB soruşturmasının ek klasörlerine yansıyan dosyaya göre, Böcek 4 Ağustos’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verirken kendisine yalnızca bir ihbar soruldu.

11 AYDA DEĞİŞTİ

Söz konusu ihbarda Böcek’in İmamoğlu’na 20 milyon dolar verdiğine yönelik iddiayla beraber Özel’in Ağbaba aracılığıyla Böcek’ten 12 milyon dolar aldığı ve bu paranın teslimatının Manisa yolundaki bir petrol istasyonunda teslim edildiği öne sürüldü. Böcek ise cevaben ihbar içeriğinin doğru olmadığını belirterek “Ben altı dönemdir belediye başkanlığı yapmaktayım. Parayla aday olacak biri değilim. Anketlerde ismim birinci çıktığı için aday gösterildim. Manisa’ya ve Denizli’ye o dönem gitmişliğim dahi yoktur. Bu hususlar baz kayıtlarından da teyit edilebilir. Ne İmamoğlu’nun ne de Özel’in benden maddi bir talebi olmuştur” ifadesinde bulundu. Böcek’in aradan geçen 11 ayda birbiriyle çelişkili iki ifade verdiği görüldü.

YALIM’DAN YENİ HELİKOPTER İDDİASI

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 30 Mart’ta tutuklanması öncesi özel hayatıyla ilgili pek çok konuyla gündeme gelen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da 26 Haziran’da bir ek ifade daha verdiği ortaya çıktı. Yalım, telefonunda yapılan inceleme sonucu bulunan bazı mesajlar hakkında ifade verirken CHP lideri Özgür Özel ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Bir havacılık şirketi sahibiyle olan konuşmaları sorulan Yalım “Özgür Özel’in kullanımına sunulmak üzere alınmak istenen helikopterle alakalı olarak, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek araştırma yapmamı istedi” iddiasında bulundu. Yalım, Özel’in helikopterin Skorskiy model olması istediğini de öne sürdü. Yalım, gözaltına alınıp tutuklandığı için helikopterin alınıp alınmadığı, alındıysa ödemesinin ne şekilde yapıldığını bilmediğini de belirtti. Yalım ayrıca, Özel’in makam aracının eskidiği gerekçesiyle kendisinden lüks araç araştırması yapmasını istediğini de iddia etti. Özel’in evine para bıraktığı yönündeki iddialarını da yineleyen Yalım, “Kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum. Parayı Özgür Özel’in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktım. Olay gerçekleştiğinde hava kararmıştı, tahminen saat 21.00 civarlarıydı. Daha önce oraya hiç gitmediğim için net tarih ve saat, benim ve Halil Arslan’ın telefon baz kayıtlarından tespit edilebilir” dedi.

5 SAVUNMA KALDI

Öte yandan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davasında 16.hafta bugün Silivri’de başlayacak. Geçtiğimiz perşembe tamamlanan 57.duruşma gününde İBB genel sekreter yardımcısı, şehir plancı Gürkan Akgün’ün savunması ve çapraz sorgusu tamamlandı.

Tutuklu isimlerden henüz savunması alınmayan beş kişi kalırken Avukat savunmaları tamamlandığı takdirde savunma sırası, Medya A.Ş. başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’a gelecek. Ongun’un savunmasının en az üç duruşma günü sürebileceği belirtilirken daha sonra sırasıyla İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve son olarak İmamoğlu savunma yapacak. 9 Mart’ta başlayan davada tutuklu savunmalarının alındığı ilk duruşmanın, 20 Temmuz’daki adli tatil öncesi ara karara bağlanması bekleniyor.

Silivri’de devam eden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar celsesi ise üçüncü haftasında Silivri’de devam edecek.