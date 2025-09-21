Tutuklu emekli albay Orkun Özeller: 'Bir Orkun’u susturmak istediler ama şimdi tüm Türkiye konuşuyor'

Çözüm sürecine ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla dört gün önce tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ilk gün adi suçlularla aynı koğuşta kaldığını ama bunun kendisi için hiç sorun olmayacağını belirten Özeller, “Dibi kirden tamamen sararmış bir tastan su içtim. Lakin beni etkilemez. Ben dağda, tepede yaşadım. Burası bana beş yıldızlı otel gibi gelir” dedi.

“Bir Orkun’u susturmak istediler ama şimdi tüm Türkiye konuşuyor” ifadelerini kullanan Özeller, “Beni perişan etmek isteyenler bilsin ki kendimi daha da güçlü hissediyorum. Bir şeyler değişecekse ben burada kalmaya razıyım. Türk milleti, dayatılan bu süreci kabul etmeyecek” diye konuştu.